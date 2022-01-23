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İlk karnesini hiç görmediği şehit babasına götürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlk karnesini hiç görmediği şehit babasına götürdü

Şırnak-Van karayolu üzerinde 6 yıl önce PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç’in hiç görmediği kızı, ilk karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.

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27 Eylül 2016'da Şırnak-Van karayolu üzerinde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç, geride 17 günlük evli olduğu hamile eşini bıraktı. Funda Özdinç, 9 ay sonra kızı Elif Ennur'u dünyaya getirdi. Bugün kızı 5 yaşında olan Elif Ennur ilk karnesini hiç görmediği babasının mezarına getirdi. Karnesini gösteren Ennur, babasını çok sevdiğini söyledi. Bu anlar mezar başındaki yakınlarını duygulandırdı.
Elif Ennur, babasını çok özlediğini, aldığı ilk karnesini babası göremediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Elif Ennur babasının kabristandaki fotoğrafını öpüp sevdi.

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