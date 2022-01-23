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Rusya'nın Ukrayna planı iddiası yankı uyandırdı ABD'den sert tepki

Rusya'nın Ukrayna planı iddiası yankı uyandırdı ABD'den sert tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Rusya'nın Ukrayna'da Kremlin'e yakın yönetim kurmayı planladığı iddiasına ilişkin, bu tür komplolardan derin kaygı duyduklarını bildirdi.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Rusya'nın Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğine ilişkin açıklaması, ABD'de de yankı uyandırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sözcü Horne, "Bu tür bir komplo derin kaygı uyandırıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna halkının kendi geleceklerine karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Horne, "Ukrayna'da demokratik olarak seçilmiş ortaklarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denilmişti.

Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayılmıştı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise bu bilgilerin Ukrayna'da düzeni bozmak amacıyla yapılan Rus faaliyetlerinin boyutuna ışık tuttuğunu ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir verdiğini belirtmişti.

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