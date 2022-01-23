Sedef Kabaş kiminle evli eşi ve çocuğu kimdir?

Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı. Peki, Sedef Kabaş ne söyledi? Sedef Kabaş kimdir, kaç yaşında, evli mi eşi Rıdvan Yirmibeşoğlu ile boşandı mı?

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Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ve tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın sözleri merak ediliyor. Peki, Sedef Kabaş Erdoğan hakkında ne dedi? Sedef Kabaş 52 yaşında ve 2009 yılında Rıdvan Yirmibeşoğlu ile evlendi. Sedef Kabaş'ın Yavuz Yirmibeşoğlu adında bir oğlu var.

Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi ne söyledi:

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullandı.

Bu skandal sözlerin ardından Sedef Kabaş’a tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan sulh ceza mahkemesine sevk edilen Sedef Kabaş tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı, ne dedi: Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, “Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. akimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Sedef Kabaş kimdir:

Sedef Kabaş 1970 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Bugün 51 yaşında olan Sedef Kabaş haber sunucusu, televizyon programcısı, gazeteci, danışman ve eğitmendir.

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesinde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli TV kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanda ünlü konuklar ağırlamıştır. TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. Bir süre uzak kaldığı televizyonlara Halk TV ve Tele 1 kanallarındaki çeşitli programlarda yorumculuk yaparak döndü. Son olarak ise Youtube'da açtığı kişisel kanalında gündeme ilişkin yayınlar yapıyordu.

Marmara Üniversitesinden iletişim doktorasını aldı. "Almanya'da Türk Döneri" haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi Ödülü'nü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Hâlen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.