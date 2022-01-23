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Dikkat! Seferler iptal edildi yeni açıklama geldi

Dikkat! Seferler iptal edildi yeni açıklama geldi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 16.00, 17.30 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00, 18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 08.00-14.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 9 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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