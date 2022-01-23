Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte dev maçta muhtemel 11'ler...

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Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Fatih (İsmail), Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Morutan, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası bu akşam saat 19.00'da başlayacak dev maç öncesi stadın zeminindeki karlar temizlendi. Saha zemininin müsabakaya elverişli olduğu görülürken, stat görevlilerin kar yağışı için tedbirli olduğu görüldü.