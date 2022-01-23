BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte dev maçta muhtemel 11'ler...

Abone ol

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Fatih (İsmail), Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Morutan, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası bu akşam saat 19.00'da başlayacak dev maç öncesi stadın zeminindeki karlar temizlendi. Saha zemininin müsabakaya elverişli olduğu görülürken, stat görevlilerin kar yağışı için tedbirli olduğu görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Defterdeki not cinayeti çözdü sosyal medya fenomenin katili en yakını çıktı
Defterdeki not cinayeti çözdü sosyal medya fenomenin katili en yakını çıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Beşiktaş’ta işlenen cinayetin faili 11 yıl sonra yakalandı
Beşiktaş’ta işlenen cinayetin faili 11 yıl sonra yakalandı
İlk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın yaptığı 'Kız Köprüsü'ne koruma
İlk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın yaptığı 'Kız Köprüsü'ne koruma
Nef Stadyumu'nun zemini Galatasaray-Trabzonspor maçına hazır
Nef Stadyumu'nun zemini Galatasaray-Trabzonspor maçına hazır
Valilik açıkladı! İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Valilik açıkladı! İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?
Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?
Rize'den üzüntüye boğan haber! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı
Rize'den üzüntüye boğan haber! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı
Bu etin kilosu 16 bin TL eti bilenler çok pahalı olduğunu söylemiyor İzmirli kasap konuştu
Bu etin kilosu 16 bin TL eti bilenler çok pahalı olduğunu söylemiyor İzmirli kasap konuştu
Üsküdar'da karın altında boğazın buz gibi sularında yüzdüler
Üsküdar'da karın altında boğazın buz gibi sularında yüzdüler