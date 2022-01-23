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Nef Stadyumu'nun zemini Galatasaray-Trabzonspor maçına hazır

Nef Stadyumu'nun zemini Galatasaray-Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası bu akşam saat 19.00'da başlayacak dev maç öncesi stadın zeminindeki karlar temizlendi. Saha zemininin müsabakaya elverişli olduğu görülürken, stat görevlilerin kar yağışı için tedbirli olduğu görüldü.

Öte yandan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun çevresinde de görevliler tarafından kar temizliği yapıldı.

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