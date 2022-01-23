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Rize'den üzüntüye boğan haber! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rize'den üzüntüye boğan haber! Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı

RİZE'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan Neriman Kösem (27), entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu.

Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

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