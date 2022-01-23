KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilliği erken genel seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Seçim 18.00'da sona erecek.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim için oy kullanma işlemi başladı.

Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler dahil seçimde 6 bin kişi görev yapıyor.

Başbakan Sucuoğlu'ndan açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Faiz Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ve ailesi ile oyunu başkent Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 150 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası okuldaki diğer sandıkları ziyaret eden ve görevlilere başarılar dileyen Sucuoğlu, daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu, "milletvekilliği erken genel seçimi" için oy kullanırken, "Sandıktan çıkacak her neticeye saygı duyuyoruz. Bu süreçte tek başına iktidarın en büyük önemi, siyasi istikrardır." dedi.

YSK, saat 19.00'a kadar radyo, televizyon, gazete ve diğer tüm yayın organları tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapmanın yasak olacağını açıkladı.

Sandıklarda oylar, "mühür", "mühür ve tercih" ile "karma oy" şeklinde kullanılabiliyor.

Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacak.

Oy kullanma işlemleri sırasında Covid-19 salgını kuralları uygulanıyor.