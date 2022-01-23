Sezen Aksu'nun cevap olarak verdiği Avcı isimli yeni şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Sezen Aksu, Hz. Adem ile Havva'ya haraket suçlamalarına yeni yazdığı 'Avcı' isimli şarkı sözüyle yanıt verdi. Aksu'nun yazdığı yeni şarkı 35 farklı dile çevrildi.

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Sezen Aksu’nun 5 yıl önce piyasaya çıkan “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında yer alan “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e...” sözleri tepkilerin odağında.

Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de oldu. Eleştiri oklarının hedefindeki Aksu, yazılı açıklamaya, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Sezen Aksu'nun yanıtı

"Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz" şeklinde açıklamasına devam eden sanatçı, 2010'da yazdığı 'Hop Dedik' isimli şarkısını örnek olarak gösterdi.

Sanatçı daha sonra Cuma günü yazdığını söylediği 'Avcı' isimli şarkının sözlerini paylaştı:

"Sen beni üzemezsin/ Zaten çok üzgünüm/ Nereye baksam acı/ Nereye baksam acı/ Ben avım sen avcı/ Vur bakalım….

"Sen beni sezemezsin/ Dilimi ezemezsin/ Nereye baksam acı/ Nereye baksam acı/ Kim yolcu kim hancı/ Dur bakalım…

"Beni öldüremezsin/ Sesim, sazım, sözüm var benim/ Ben derken ben herkesim"

Sezen Aksu açıklamasını, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" sözleriyle bitirdi.

'Avcı' şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Aksu'nun "Avcı" isimli şarkısı sosyal medya kullanıcıları tarafından İngilizce, Almanca, Ermenice, Arapça ve İbranice de dahil olmak üzere 35 farklı dile çevrildi.

Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, şarkı sözü çevirilerinin olduğu bir görseli Twitter hesabından paylaştı. Koptaş şarkının çevirilerinin sürdüğünü de aktardı.

Sanatçıya kimler destek verdi?

Sanatçıların yanı sıra bazı siyasiler de Sezen Aksu'ya mesajla destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabında Sezen Aksu'yu savundu. Diğer partilerden de Sezen Aksu'ya destek mesajları geldi.



Elif Şafak, Zülfü Livaneli, Sıla, Aleyna Tilki ve birçok ünlü isim daha Aksu'ya destek mesajları gönderdi. Sanatçı Zülfü Livaneli, "Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar" paylaşımını yaptı.

Yazar Elif Şafak, paylaşımında, "Sanatçılarını hakaret, linç ve iftiralarla yıpratan, çok ama çok yalnızlaştıran bir toplum olduk. O kadar kolay ki insanlara saldırmak. #SezenAksu bu ülkenin en değerli sanatçılarındandır. Şarkıları ve sesi kaç kuşağın yüreklerinde yer etmiş" ifadelerini kullandı.

Pop yıldızı Aleyna Tilki de Twitter'daki paylaşımında, "Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp, bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu'nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak beni simülasyonda gibi hissettiriyor" dedi.