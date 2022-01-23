BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  DÜNYA

Uzaydan görülen yanardağ patlamasında ölü sayısı belli oldu

Uzaydan görülen yanardağ patlamasında ölü sayısı belli oldu

Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Abone ol

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya çıktığını kaydetti.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
40 yıl sonra köyüne döndü laz dayı fenomen oldu: Sosyal medyadan rahat bir şekilde geçiniyorum
Foto Galeri 40 yıl sonra köyüne döndü laz dayı fenomen oldu: Sosyal medyadan rahat bir şekilde geçiniyorum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Dikkat! Seferler iptal edildi yeni açıklama geldi
Dikkat! Seferler iptal edildi yeni açıklama geldi
Çeyiz parası hesaplama 2022 ne kadar, kimler alabilir?
Çeyiz parası hesaplama 2022 ne kadar, kimler alabilir?
Sezen Aksu'nun cevap olarak verdiği Avcı isimli yeni şarkısı 35 farklı dile çevrildi
Sezen Aksu'nun cevap olarak verdiği Avcı isimli yeni şarkısı 35 farklı dile çevrildi
KOMEK kayıt 2020 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
KOMEK kayıt 2020 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı
KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı
KOMEK kayıt 2022 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
KOMEK kayıt 2022 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
THY Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 31 uçuşu iptal etti
THY Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 31 uçuşu iptal etti
Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler