İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Böylelikle; 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9 oldu.