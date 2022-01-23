40 yıl sonra köyüne döndü laz dayı fenomen oldu: Sosyal medyadan rahat bir şekilde geçiniyorum

İkametim İstanbul'da olduğu için oy kullanmaya gitmiştim. Bizi İstanbul'a götüren otobüs geri getirmedi. Orada bir video çektim çok yayıldı. Böyle bir şey beklemiyordum. Sadece durumumu dile getirmek istemişti. Daha sonra bir kaç video çekince doğallığımız insanların hoşuna gitti. Sosyal medya hesaplarımızda yaklaşık 30 bin takipçim var.