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CHP'den 'Cumhurbaşkanına hakaret' kaldırılsın teklifi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
CHP'den 'Cumhurbaşkanına hakaret' kaldırılsın teklifi

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP'den tartışılacak bir adım geldi.  CHP, Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından CHP harekete geçti.

Sedef Kabaş'a destek mesajları paylaşan ana muhalefet partisi kurmayları, 'Cumhurbaşkanına hakaret' kaldırılsın teklifi hazırladı. Teklifin, pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan ve pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 3 maddelik teklif; Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen TCK'nın 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını içeren teklifin gerekçesinde, "TCK'nın 299'uncu maddesi, 'tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan' cumhurbaşkanları için tasarlanmış olup, 16 Nisan 2017 tarihli rejime kasteden anayasa değişikliğinin ardından anayasada yeni bir 'Cumhurbaşkanı' tarifi yapılmıştır. Türk tipi başkanlık sistemi olarak tarif edilen bu yeni rejimde cumhurbaşkanının bir siyasi parti üyesi dolayısıyla üyesi olduğu siyasi partinin genel başkanı olabilmesinin önündeki engel kaldırılmıştır. Aynı ile hem vali hem partisinin il başkanını atayabilen, siyasi rakiplerine sabahtan akşama kadar ağır hakaretlerde bulunabilen bu kişi, hem kabineye hem partisinin karar organlarına başkanlık etmekte, yüksek yargı organlarının üyelerini seçerek, yargı erki üzerinde de bir tahakküm oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sedef Kabaş ne demişti?
Geçtiğimiz günlerde Tele 1'de yayınlanan programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

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