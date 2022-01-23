BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu'daki korkunç iddia! Aysel'in intihar ettiği ortaya çıktı eşi serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ordu'daki korkunç iddia! Aysel'in intihar ettiği ortaya çıktı eşi serbest bırakıldı

ORDU'nun Aybastı ilçesinde eşi Metin Y. (53) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Aysel Y.'nin (36) intihar ettiği ortaya çıktı.​

Abone ol

Olay, 21 Ocak'ta gece saatlerinde Esenli Mahallesi, Lise Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Y., eşi Aysel Y.'nin uyuduğu odadan gelen silah seslerini duyunca kalktı. Odaya giden Metin Y., eşini kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Aysel Y., kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Daha önce uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 1,5 yıl önce tahliye edildiği belirtilen Metin Y., cinayet şüphesi gözaltına alındı. Kriminal inceleme sonrası Aysel Y.'nin tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Metin Y. de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Metin Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

'Ben öldürmedim'
Metin Y.'nin polise verdiği ifadesinde, olay sırasında uyuduğunu söyleyerek "Evde uyuyordum. Silah sesini duymam üzerine kalktım, diğer odaya yöneldim. Burada eşimin intihar ettiğini fark ettim. Ben öldürmedim" dediği belirtildi. Öte yandan Aysel Y.'nin cenazesi ise otopsi işlemi sonrası toprağa verileceği Tokat'a gönderildi. Aysel Y.'nin kapsamlı otopsi raporu beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Eşini ve kız kardeşini bıçakladı bakın ne dedi
Eşini ve kız kardeşini bıçakladı bakın ne dedi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Maske Kimsen Sen Tavus Kuşu kim Emre Altuğ mu dizi detayı ifşa oldu
Maske Kimsen Sen Tavus Kuşu kim Emre Altuğ mu dizi detayı ifşa oldu
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçında puanlar paylaşıldı
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçında puanlar paylaşıldı
Kasımpaşa'yı Kayserispor da durdurulamadı üst üste 5. galibiyet
Kasımpaşa'yı Kayserispor da durdurulamadı üst üste 5. galibiyet
Antalya'da gasba direnince bacağından tabancayla vuruldu
Antalya'da gasba direnince bacağından tabancayla vuruldu
Mardin'de 35 yıl önce öldürülen 7’si çocuk 10 kişi törenle anıldı üstüne benzin döküp yakmışlar
Mardin'de 35 yıl önce öldürülen 7’si çocuk 10 kişi törenle anıldı üstüne benzin döküp yakmışlar
İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi
İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi
Uzaydan görülen yanardağ patlamasında ölü sayısı belli oldu
Uzaydan görülen yanardağ patlamasında ölü sayısı belli oldu
İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu