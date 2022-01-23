Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt son yolcuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı. Törende Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in bir araya gelmemesi dikkat çekti. Terim arka sıralarda saf tuttu.

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1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ile Dursun Özbek, ailesi ve yakınları katıldı.

Elmas: Çok önemli Galatasaraylı büyüğümüzü kaybettik

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söylerken, "Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Terim ve Elmas bir araya gelmedi

Bu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, törende bir araya gelmedi. Tören sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti.