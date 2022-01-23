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Aydın'da 'bundan sonra kimseye güvenmek' dedi yaşlı kadın her şeyi anlattı

Aydın'da 'bundan sonra kimseye güvenmek' dedi yaşlı kadın her şeyi anlattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kadının 180 bin lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık, avukatları aracılığıyla parayı teslim etti.

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Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 180 bin lirasını kaptıran Firdevs Güler (79), parasının kendisine iade edileceği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Tutuklanan sanıkların avukatları, 180 bin lirayı Güler'e burada teslim etti.

Firdevs Güler, polislere teşekkür ederek, "Ellerine, kollarına sağlık. Allah devletimize güç versin. Bundan sonra kimseye güvenmek, kimseye para vermek yok. Kimse dolandırıcılara inanmasın, telefona kanmasınlar. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin, kimsenin canı yanmasın." dedi.

- Olay

İlçede yaşayan Firdevs Güler, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 180 bin lirasını kaptırdığını belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştu. Ekipler, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ve istihbarat biriminin desteğiyle, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek şüphelilerin İstanbul'da bulunduğunu belirlemişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışma sonucu 3 şüpheli, 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen İ.Y, E.B. ve A.S.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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