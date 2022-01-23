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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti. Sarkisyan, istifa etmeyi uzun süredir düşündüğünü söyleyerek dört yıllık çalışma süresinin ardından istifa kararını aldığını ifade etti.

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ERMENİSTAN Cumhurbaşkanı Sarkisyan, istifasına gerekçe olarak ülkenin iç ve dış politikasında etki sahibi olmamasını gösterdi.

Armen Sarkisyan'ın istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Uzun süredir düşünüyordum ve dört yıllık aktif çalışmanın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye karar verdim."

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