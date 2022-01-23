KKTC'deki seçimlerde UBP önde götürüyor

KKTC'de Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla yapılan erken genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bugün yapılan erken genel seçimde oy verme işleminin sona erdiğini ve katılım oranının 17.30 itibarıyla yüzde 55,43 olduğunu açıkladı.

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

YSK, seçime katılım oranını 17.30 itibarıyla yüzde 55,43 olduğunu duyurdu.

UBP önde götürüyor

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 31,85'inin sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yüzde 41,59 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 30,49, Demokrat Parti (DP) yüzde 8,15 , Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,89, Halkın Partisi (HP) yüzde 5,82 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 26, CTP 18, DP 3, YDP 2 ve HP 1 sandalye elde ediyor.