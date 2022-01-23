Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, atı alan Üsküdar'ı geçtiğini söyleyerek Trabzonspor'un şampiyon olacağını söyledi. Dilmen, Uğurcan'ın üç net golü kurtardığını ileri sürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, 84. dakikaya kadar 1-0 geride olduğu maçta Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kritik maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer uzun süre 1-0 geride olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan'a övgüler yağdırdı, Trabzonspor'un şampiyon olacağını ileri sürdü. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Kalecinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gördük. Uğurcan üç tane net golü kurtardı. Meydana bir tane heykel dikeceklerse Uğurcan'ın heykelini diksinler. Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdarı geçti. Konyaspor'un baskısına rağmen kazanacaklarını düşünüyorum. İki puan sisteminde şampiyon olmuşlardı ama üç büyükleri bu kadar geçtikleri başka bir sezon olmamıştır."