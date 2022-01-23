BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, atı alan Üsküdar'ı geçtiğini söyleyerek Trabzonspor'un şampiyon olacağını söyledi. Dilmen, Uğurcan'ın üç net golü kurtardığını ileri sürdü.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, 84. dakikaya kadar 1-0 geride olduğu maçta Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kritik maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer uzun süre 1-0 geride olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan'a övgüler yağdırdı, Trabzonspor'un şampiyon olacağını ileri sürdü. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Kalecinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gördük. Uğurcan üç tane net golü kurtardı. Meydana bir tane heykel dikeceklerse Uğurcan'ın heykelini diksinler. Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdarı geçti. Konyaspor'un baskısına rağmen kazanacaklarını düşünüyorum. İki puan sisteminde şampiyon olmuşlardı ama üç büyükleri bu kadar geçtikleri başka bir sezon olmamıştır." 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca 23 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Koca 23 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İrem Derici yolda kaldı isyan etti
İrem Derici yolda kaldı isyan etti
KKTC seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi
KKTC seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi
Oyuncu Bülent Şakrak annesini kaybetti
Oyuncu Bülent Şakrak annesini kaybetti
Maske Kimsin Sen Ejderha kim Cemal Hünal mi ipuçları doğru çıktı
Maske Kimsin Sen Ejderha kim Cemal Hünal mi ipuçları doğru çıktı
Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt son yolcuğuna uğurlandı
Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt son yolcuğuna uğurlandı
Maske Kimsin Sen Dinazor Seda Bakan mı dinazor maskesinin altındaki kim?
Maske Kimsin Sen Dinazor Seda Bakan mı dinazor maskesinin altındaki kim?
Dinazor Maske Kimsin Sen Müge Boz mu örümcek detayı ortaya çıkardı
Dinazor Maske Kimsin Sen Müge Boz mu örümcek detayı ortaya çıkardı
Osmaniye'de dehşet! Kadını darbedip uçuruma attılar
Osmaniye'de dehşet! Kadını darbedip uçuruma attılar