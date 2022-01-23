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İstanbul'da kar nedeniyle kurye yasağı

İstanbul'da kar nedeniyle kurye yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı getirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."

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