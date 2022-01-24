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Milan ile Juventus yenişemedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milan ile Juventus yenişemedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Milan ile Juventus, 0-0 berabere kaldı.

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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, zirve için mücadele eden iki takım karşılaştı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Milan ve Juventus, bu sonuçla puanları paylaşarak, 1'er puana razı oldu.

Ev sahibi Milan, aldığı 1 puanla puanını 49 yaptı. Napoli’nin maçını kazanarak puanını 49'a yükseltmesiyle Milan averajla 3. sırada yer aldı.

Juventus ise puanını 42 yaptı ve 5. basamaktaki yerini korudu. Siyah-beyazlı takımın, ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.

Ligin 23. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Fiorentina: 1-1, Napoli-Salernitana: 4-1, Spezia-Sampdoria: 1-0, Torino-Sassuolo: 1-1 ve Empoli-Roma: 2-4.

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