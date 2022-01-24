BIST 2.011
DOLAR 13,43
EURO 15,22
ALTIN 795,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de yaşlı adam alevlerin arasından çıkamadı! Feci şekilde can verdi

İzmir'de yaşlı adam alevlerin arasından çıkamadı! Feci şekilde can verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir evde çıkan yangında dışarıya çıkamayan Aziz Atmaca (80), hayatını kaybetti.

Abone ol

Yangın, bugün öğlen saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi 3611/2 sokakta bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde, bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yangında mahsur kalması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişinin, yalnız yaşadığı öğrenilen Aziz Atmaca olduğu belirlendi. Atmaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekibinin yaptığı çalışma sonrasında otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekiplerinin de yangının çıkış nedenini araştırdığı belirtildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
24 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 32 il listeye girdi
24 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 32 il listeye girdi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik 15 madde ele alınıyor! İttifak genişleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik 15 madde ele alınıyor! İttifak genişleyecek
Gaziosmanpaşa’da yıllardır park halinde olan otomobil yandı, içerisinden erkek cesedi çıktı
Gaziosmanpaşa’da yıllardır park halinde olan otomobil yandı, içerisinden erkek cesedi çıktı
Galatasaray taraftarı çıldırdı "formayı çıkarın, çıplak oynayın' tezahüratları
Galatasaray taraftarı çıldırdı "formayı çıkarın, çıplak oynayın' tezahüratları
Milan ile Juventus yenişemedi
Milan ile Juventus yenişemedi
ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi
ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi
Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler
Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler
Kağıthane'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin sır ölümü kripto para intiharı mı?
Kağıthane'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin sır ölümü kripto para intiharı mı?
Putin'den Reisi’nin selamına "aleykümselam" karşılığı
Putin'den Reisi’nin selamına "aleykümselam" karşılığı