İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı! İşte kapanan yollar
Kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Birçok kentte yoğun yağış nedeniyle yollar kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi.
Öte yandan Kayseri-Malatya yolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yola çıkacaklar dikkat edin. İşte yapılan son açıklama...
Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır."