İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı! İşte kapanan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi.