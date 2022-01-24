Kar yağışı sebebiyle hamile ve engelli personele idari izin veren iller

Olumsuz hava şartları nedeniyle pek çok ilde hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu personelleri 5 gün süreyle idari izinli kabul edilecek.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini bildirdi. Niğde’de de engelli ve hamile çalışanlara 5 gün idari izin verildi. Bilecik, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Kilis, Denizli, Tunceli, Aksaray, Eskişehir ve Zonguldak'ta da etkili olan don ve buzlanma nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına da 1 gün izin verildiği açıklandı

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını aktaran Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da, engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sürüyor olması ve şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don olayı tehlikesi ile ulaşımda aksamalar nedeniyle, il genelinde (ilçelerimiz dahil) engelli ve hamile kamu çalışanlarımızın 24.01.2022 Pazartesi günü bir gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Eskişehir

Eskişehir'de de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

Tunceli

Tunceli’de de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Denizli

Denizli Valiliği de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personelin pazartesi günü idari izinli sayılacağını açıkladı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Aksaray

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle de kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Niğde

Niğde'de de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

Kilis

Kilis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu personelinin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ilerleyen günlerde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerinin 24-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Sivas'ta da yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olanların 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

Bilecik

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım." ifadesi kullanıldı.

Bingöl

Bingöl genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.