İkinci el araba alacaklar dikkat! Dolar tahmini tutan İslam Memiş tarih verip uyardı

Dolar kurundaki düşüş sonrası ikinci el satışları durma noktasına geldi. İkinci el araba piyasasında indirim beklentisi oluşurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum." dedi.

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20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ile dolar kurunda sert düşüş yaşandı. Dolar kurundaki düşüş sonrası özellikle ikinci el otomobilde de beklenen düşüş bir türlü gerçekleşmedi.

Stokçuluğun ve fiyat balonunun sürdüğü ikinci el otomobil piyasasında satışlar nerdeyse durdu. Şu ana kadar piyasalarda yüzde 10'lük düşüş olsa da vatandaşlar fiyatlarda halen köpük olduğunu düşünerek araç almaktan uzak duruyor.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ikinci el araç alacaklara 'acele etmeyin' uyarısında bulunarak şunları söyledi:



"Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum"

"2.el araç satışları durdu. Çünkü herkes köpüğün farkında. Şubat’ta 2.dip ile birlikte durgunluk devam edecek. Çünkü araç fiyatları karşısında TL, farklı enstrümanlardan fırsat sunacak. 2.dip, araç fiyatlarında düşüşü sürdürecek. Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum.

Dolar kaynaklı iki sebep;

1- 18’den 10’a gerilediğinde $ zarar edenler bozdurup araç alamadı.

2- 2.dip geldiğinde aracı değil $ cazip görecekler. Mevsimsel etki ve köpük fiyat buna dahil olunca yüzde 20’lik düşüş kaçınılmaz bana göre. Yok diyen varsa araç bol, buyursun alsın."