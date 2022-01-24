Bülent Şakrak aslen nereli kaç yaşında? Bülent Şakrak evlilikleri ve çocukları

Son olarak Misafir dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti. Ölüm haberini Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci duyurdu. Peki bir Alzheimer hastası olan ve bir süredir tedavi gören Meral Şakrak neden öldü, kaç yaşında öldü? Bülent Şakrak'ın anne ve babası kimdir, aslen nereliler?

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Birçok dizi, sinema ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu Bülent Şakrak annesi Meral Şakrak'ın ölümü ile sarsıldı. Alzheimer hastası olan Meral Şakrak bir süredir tedavi görüyordu fakat Meral Şakrak'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. 45 yaşında olan ve aslen Bursa Gemlik doğumlu olan Bülent Şakrak ve ailesi Makedonya kökenli. Peki Bülent Şakrak'ın anne ve babası kimdir?

Hep yuvamızın babaannesi olacaksın: Düvenci, gönderisinde "Canım Meral annem… Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle… Sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen. Canım erik, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Şakrak'ın cenazesi 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent Şakrak kimdir:

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı.1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi.

Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. Tiyaro yıllarından beri tanıdığı Özge Borak'la 2006 yılında hayatını birleştiren Şakrak, 2010 yılında boşandı.

2015 yılında 'Aşk Kanunu' isimli dizide Ceyda Düvenci'yle tanışan Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları'nda düzenledikleri bir düğünle evlendi.

Evliliğle Örnek Oldu



2017 yılında 'Okan Ali' adında bir oğulları olan çift yakın zamanda evliliklerinin 6. yılını kutladı. Bülent Şakrak, televizyona ara verdiği süreçte sosyal medyayı aktif kullanmasının yanı sıra Youtube'da 'Şakrak'la Art Niyet' isimli bir programa da imza attı. 'Misafir' dizisinde beraber rol aldıkları Hazal Kaya'yla yakın arkadaş oldukları da bilinenler arasında.

Babasını 30 yaşındayken kaybetti: Verdiği bir röportajda babası hakkında şunları söylemişti

Babamı ben 30 yaşındayken kaybettim. Vefatından önceki son beş yılın hakikaten tadına doyulmaz. O beş yıl gerçekten çok enteresandı her şey. Baba-oğul değil de, iki dost gibiydik. Sırlarımı bilirdi, sırlarını bilirdim. İyiydik yani; ilk aşkını bilirim, o derece!