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Merkez Bankası'ndan dolar kuruna karşı 4 yeni enstrüman

Merkez Bankası'ndan dolar kuruna karşı 4 yeni enstrüman

Dolar kurundaki aşırı dalgalanmayı önlemek için Merkez Bankası döviz rezervlerini artırmak için 4 enstrüman sunuyor. Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip hamleler şöyle...

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Merkez Bankası, kurun dalgalanması ve spekülasyonları önlemek için hayata geçirdiği 4 enstrüman ile 2022 sonuna kadar döviz rezervlerini 85 milyar dolar artıracak. Bu hamlelerle enflasyon ve faiz kalıcı şekilde düşerken, cari fazla veren Türkiye’nin eli çok rahatlayacak. Merkez Bankası döviz kurunun dalgalanmasının önüne geçmek için işte şu 4 enstrümanı devreye alacak.

Türkiye ekonomi modelinde Merkez Bankası önemli bir rol üstleniyor. Yeni ekonomi modelinde enflasyon ve faiz tek haneye düşürülerek kalıcı bir ekonomik büyümenin altyapısını hazırlanmakta. Son 3 ayda yaşadığımız döviz kurunun dalgalanmasının önüne geçmek için de Merkez Bankası 4 enstrümanı devreye aldı. Merkez Bankası bu hamleleri ile enflasyonu ve faizi kalıcı şekilde düşük seviyelere düşürecek, Türkiye cari fazla vererek yurtdışı ödemeleri yaparken, önümüzdeki dönemde de eli oldukça rahatlayacak.

4 önemli enstrüman
Yeni Şafak'ın haberine göre Merkez Bankası’nın devreye aldığı bu 4 enstrüman şöyle:

1- Kur korumalı mevduat hesapları. Bankalara döviz mevduatlarının %10’luk kısmını 17 Nisan 2022’ye, %20’lik kısmını da 17 Ağustos 2022’ye kadar TL’ye çevrilmesi konusunda hedefler verildi. Hedefini gerçekleştiremeyen bankaların, hedefinin altında kalan tutarı üzerinden Merkez Bankası’nda alınan zorunlu karşılık getirisinden yıllık %1,5 tutarı kadar kesinti yapılacağına dair kanun yürürlüğe girdi. Burada hedeflenen bankaların döviz mevduatının %20’lik kısmının TL’ye çevrilmesini ve Merkez Bankası’na 45 milyar dolar dövizin satılmasını sağlamak.

2- İhracat bedellerinin %25’lik kısmının Merkez Bankası’na satılması. Bu şekilde 2022 yılı sonuna kadar 40 milyar dolar kadar döviz Merkez Bankası’na satılacaktır.

Kritik soru: 2022 yılında cari dengenin sağlanması durumunda ihracat bedeli olarak gelecek 40 milyar dolar Merkez Bankası’na satılacaksa yurtdışı ithalat ödemeleri için gerekli olan bu 40 milyar dolarlık döviz nereden bulunacak?
Cevap: Türkiye, 40 milyar dolarlık enerji ithalatı için, Botaş gibi ithalat yapan firmalara Merkez Bankası üzerinden 40 milyar dolar döviz satarak bu sorunu çözecektir.

3- Eximbank’tan kullanılan TL reeskont kredilerinin geri ödemesinin Merkez Bankası’na döviz satılarak yapılması. Burada hedeflenen yıllık 25 milyar dolarlık bir bakiyeye ulaşmak.

4- Yabancıların konut alımında satın alınacak konutun değeri kadar dövizin Merkez Bankası’na satılması. Burada hedeflenen tutar 2022 yılı sonuna kadar 15 milyar dolarlık bir rakama ulaşmak.

2022 sonuna kadar 125 milyar dolar satın alım hedefi
Merkez Bankası bu dört kalemden 2022 yılı sonuna kadar 125 milyar dolarlık bir döviz satın almayı hedeflemektedir Merkez Bankası 2022 yılında satın alacağı 125 milyar dolarlık dövizden 40 milyar dolarlık kısmını enerji ithalatları için ithalatçı firmalar satacağı için 85 milyar dolarlık net rezerv birikimine ulaşacaktır. Merkez Bankası’ndaki 85 milyar dolarlık rezerv artışı, Türkiye’yi dış ödemelerinde önümüzdeki yıllarda çok rahatlatacaktır.

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