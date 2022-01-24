Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik'in eşi ve çocukları var mı işte büyük aşkı
Fatma Girik 79 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Fatma Girik'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu iddia edilmişti. Hastaneden Fatma Girik'in ölüm sebebine ilişkin açıklama geldi. Fatma Girik hiç evlenmemişti ama büyük bir aşkın başrolünde yer almıştı. İşte Fatma Girik'in ölüm sebebi ve hayatıyla ilgili bilinmeyenler:
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Fatma Girik'in ölüm haberi duyurdu. Fatma Girik'in ölüm sebebine ilişkin koronavirüs iddiası ortaya atıldı. Hastaneden Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili açıklama geldi.
Bodrum'da yaşayan Fatma Girik, İstanbul'da hayatını yitirdi: Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Ölüm sebebiyle ilgili 'korona' iddiasının ardından hastaneden net açıklama: Fatma Girik'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu iddia ediliyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun koronaya bağlı zatürre tedavisi gördüğü ve oklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği ifade edildi.
Aile dostlarından Filiz Kalkavan, Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz koronavirüsüne yakalandığını duyduk.