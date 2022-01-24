Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik'in eşi ve çocukları var mı işte büyük aşkı

Aile dostlarından Filiz Kalkavan, Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz koronavirüsüne yakalandığını duyduk.