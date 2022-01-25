Fatma Girik servetini kime bıraktı? Vasiyeti ortaya çıktı Memduh Ün'ün isteğine uymadı
Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı tedavi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vasiyeti ve veliahtı ortaya çıktı.
Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi bugün hayatını kaybetti.
Girik'in 3 yıl önce ölümle ilgili düşüncelerini, veliahıtını ve vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.
Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Girik, ölümden hiç korkmadığını söyleyerek, “Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım." demişti.
Girik "Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin." diye konuşmuştu.