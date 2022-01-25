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Mehmetçik -39 derecede vatan nöbetinde

Milli Savunma Bakanlığı, kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı sıcaklığın ise -39'a kadar düştüğü zorlu koşullarla görev yapan Mehmetçik'in görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçik'in zorlu hava şartlarında verdiği vatan mücadelesinin görüntülerini paylaştı.

MSB'nin twitter hesabından paylaşılan görüntülerde kar ve fırtınada askerin zorlu mücadelesi yer alıyor. Bakanlığı videoyu "Kar kalınlığı 7 metre Hava sıcaklığı -39 derece Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz!" notuyla paylaştı.

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