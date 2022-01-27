Kemal Kılıçdaroğlu'ndan imam hatip öğrencisinin evine ziyaret
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu imam hatip öğrencisi kendisini e posta üzerinden davet eden Beray Naz'ın evine ziyarette bulunduğu anları paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz'ın evine ziyarette bulundu. Sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
"Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi"