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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan imam hatip öğrencisinin evine ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu imam hatip öğrencisi kendisini e posta üzerinden davet eden Beray Naz'ın evine ziyarette bulunduğu anları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz'ın evine ziyarette bulundu. Sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi"

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