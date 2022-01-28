BIST 1.998
DOLAR 13,64
EURO 15,21
ALTIN 788,05
MEDYA

Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı

Üç Kuruş dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 31 Ocak 2022 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor All Star 2022 Evrim resmen ağzından kaçırdı Nisa ve Ogeday aşk yaşıyor!
Survivor All Star 2022 Evrim resmen ağzından kaçırdı Nisa ve Ogeday aşk yaşıyor!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Zonguldak'ta canlı yayında mezat usulü satarken suç üstü yakalandı! İzleyenler şaştı kaldı
Zonguldak'ta canlı yayında mezat usulü satarken suç üstü yakalandı! İzleyenler şaştı kaldı
Yağışlara dayanamadı! Heyelanda yol çöktü: Son anda kurtuldular
Yağışlara dayanamadı! Heyelanda yol çöktü: Son anda kurtuldular
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 54,68'e ulaştı
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 54,68'e ulaştı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü işte olay yerinden ilk görüntüler
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü işte olay yerinden ilk görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Yarıyıl tatili uzayacak mı sorusuna tepkili cevap
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Yarıyıl tatili uzayacak mı sorusuna tepkili cevap
Fatma Girik cenaze töreni anma programından ilk görüntüler Gözyaşları sel oldu!
Fatma Girik cenaze töreni anma programından ilk görüntüler Gözyaşları sel oldu!
Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpması kamerada
Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpması kamerada
'Hepsi İBB'den kovuldu' diyen Tevfik Göksu açıkladı! Moskova'ya eğitime gönderilmişlerdi: Telefonla konuştum
'Hepsi İBB'den kovuldu' diyen Tevfik Göksu açıkladı! Moskova'ya eğitime gönderilmişlerdi: Telefonla konuştum