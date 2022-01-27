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Survivor All Star 2022 Evrim resmen ağzından kaçırdı Nisa ve Ogeday aşk yaşıyor!

TV8 Survivor 2022 All Star kadrosunda Nisa ve Ogeday'ın aşk bombası... Evrim Keklik, Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğunu parkurda ağzından kaçırdı!

TV8 Survivor All Star 2022 son bölümüne Evrim Keklik'in yarış parkurunda ağzında kaçırdığı 'Nisa-Ogeday' aşkı damgasını vurdu! Survivor 2022'in yeni bölümünde Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğu Evrim'in parkurda verdiği tepki ve Nisa'nın bunun karşılığında herhangi bir inkarda bulunmamasıyla kesinleşti. Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'ya olan kinini dile getirirken Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in sevgili olduklarını ima etti

Evrim lafı ortaya attı! Nisa "Bana da laf atmasaydın olmazdı Evrim" deyince...

Birbirinden iddialı yarışmacıların olduğu Survivor 2O22 All Star'ın yeni bölümünde Ogeday ve Nisa'nın aşkı resmen kanıtlandı. Bir dönem aşk yaşadığı Barış Murat Yağcı'nın oyunu kazanma sevinciyle sergilediği hareketlerin ardından Evrim Keklik'in "Bunun hayranları, bunun sevenleri, bunun sevgililerine anlam veremiyorum ya" demesi üzerine Nisa "Bana da laf atmasaydın olmazdı Evrim" diyerek izleyenleri şoke etti.

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