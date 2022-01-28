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DÜNYA

9 ABD polisi hareket etmeyen silahsız adamı kurşunlayıp öldürdü dehşet anları kamerada

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kişi, otoyolda durduğu için polisler tarafından yoldan çekilmesi için uyarıldı. Yoldan çekilmeyi reddeden silahsız adam için olay yerine gelen 9 polis memuru, soğukkanlılıkla ateş açarak genç adamı katletti.

ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Tennessee eyaletinde gerçekleşti. Nashville kentinde bulunan bir otoyol kenarında oturan 37 yaşındaki Landon Eastep isimli adam, bir süre sonra yoldan geçen bir polis tarafından fark edildi.

Aracını durdurarak adamın yanına giden polis, Eastep'e yoldan çekilmesini söyledi. Polise tepki vermeyen adam, bariyerlerde oturmaya devam etti. Bunun üzerine Eastep'i gözaltına almak isteyen polis, olay yerine destek kuvvet çağırdı.

Bir polisin daha gelmesiyle memurlara, cebinde maket bıçağı olduğunu gösteren adam, yolun kenarında durmaya devam etti.

Birkaç dakika içinde Eastep'e müdahale etmek için 10'dan fazla silahlı polis memuru, olay yerine geldi. Adamın karşısına geçerek silahlarını çıkaran polisler, Eastep'in elinde tuttuğu maket bıçağı nedeniyle harekete geçti.

Şok tabancasını kullanmadılar
Adamı etkisiz hale getirmek için şok tabancasına başvurmayan polisler, Eastep'in elini hareket etmesiyle soğukkanlılıkla ateş açtı.

Tam 9 polis memurunun art arda ateş ettiği Eastep, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede, Eastep'in üzerinde maket bıçağı dışında hiçbir ateşli silah veya tehlikeli madde bulunmadığı belirtildi.

Silahsız bir sivili, ortada hiçbir neden yokken adeta infaz eden polis memurlarının bu görüntüleri, büyük eleştirileri de beraberinde getirdi.

Eastep'in ölümüyle şoke olan eşi, polis teşkilatına dava açacağını bildirdi.

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