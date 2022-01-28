BIST 1.998
DOLAR 13,62
EURO 15,20
ALTIN 787,65
YEREL

Adana'da bir kişi kaza yaptığı otomobilde uyuya kaldı

 ADANA'da kaza yaptığı otomobilde uyuya kalan kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu aracın kapısı açılarak uyandırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda, kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.

Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı. Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı. Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu. Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hülya Koçyiğit Fatma Girik'in cenazesinde ne dedi siyasi mesajına tepki yağıyor!
Hülya Koçyiğit Fatma Girik'in cenazesinde ne dedi siyasi mesajına tepki yağıyor!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Korkunç görüntüler! Öldü sanılan adam morgda ayağa kalktı
Korkunç görüntüler! Öldü sanılan adam morgda ayağa kalktı
Mahkum 8. bölüm fragmanı
Mahkum 8. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı
Zonguldak'ta canlı yayında mezat usulü satarken suç üstü yakalandı! İzleyenler şaştı kaldı
Zonguldak'ta canlı yayında mezat usulü satarken suç üstü yakalandı! İzleyenler şaştı kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan imam hatip öğrencisinin evine ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan imam hatip öğrencisinin evine ziyaret
Yağışlara dayanamadı! Heyelanda yol çöktü: Son anda kurtuldular
Yağışlara dayanamadı! Heyelanda yol çöktü: Son anda kurtuldular
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 54,68'e ulaştı
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 54,68'e ulaştı
Can Ataklı öyle bir geri vites yaptı ki duyanların ağzı açık kaldı! Kulağını Ekrem İmamoğlu mu çekti?
Can Ataklı öyle bir geri vites yaptı ki duyanların ağzı açık kaldı! Kulağını Ekrem İmamoğlu mu çekti?