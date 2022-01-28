Hülya Koçyiğit Fatma Girik'in cenazesinde ne dedi siyasi mesajına tepki yağıyor!

Fatma Girik'in cenaze ve anma töreninde konuşma yapan Hülya Koçyiğit'in "Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Cumhuriyet kadınlarıydık" çıkışı sosyal medyada topa tutuldu!

Fatma Girik'in koronavirüse yakalanarak zatürre olmasıyla gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını yitirmesinin ardından, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenerek dün gerçekleştirilen cenaze ve anma töreni programında, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in yaptığı veda konuşması sosyal medyada yerden yere vuruldu. Koçyiğit'in hem meslektaşı hem arkadaşı olan Fatma Girik ile farklı siyasi görüşlerden olduklarını vurgulaması özellikle Twitter'da 'AK Parti-CHP ayrımı yapmanın sırası mı' yorumlarına neden oldu.