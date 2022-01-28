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DÜNYA

Korkunç görüntüler! Öldü sanılan adam morgda ayağa kalktı

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor. Rusya’nın Tver kentinde öldü sanılan bir adam hastanede morga kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adamın bir anda kalkıp morgda yürümeye başlaması hayrete düşürdü.

Rusya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, son paylaşımıyla ülke gündemine oturdu. Görüntülerde, Tver kentinde bulunduğu iddia edilen bir morga yer verildi. Sedye üzerinde beyaz örtü altında yatan cesedin, bir anda canlandığı görüldü.

Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, vücudunun kaskatı kesilmesiyle güçlükle hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü yüzbinlerce izlenme aldı.

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