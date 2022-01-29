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Müge Anlı Instagram filtresiyle yüzünü değiştirenlere 'psikiyatrik rahatsız' dedi: İntihar eder!

ATV Müge Anlı ile Tatlısert canlı yayınında 'Instagram filtresi' kullananlarla ilgili açıklaması dikkat çeken Müge Anlı, sık sık filtrelerle yüzünü değiştirenlere 'psikiyatrik vaka' diyerek sosyal medyada viral oldu.

ATV ekranlarında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündüz kuşağında izlenme rekorları kıran Müge Anlı, son programında verdiği mesajla sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı Instagram'da son yılların akımı haline gelen 'filtre ile yüzünü değiştirme' eğilimini masaya yatırdı ve sık sık filtre ile yüzünde 'estetik operasyon' geçirmişçesine fark yaratan kullancılar için 'psikiyatrik rahatsız' dedi.



"Filtre kullanmak ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık, intihara sürükler" 

Müge Anlı , programının son bölümünde, son dönemlerde sosyal medyada birçok kişinin kendisiyle alakası olmayan, aynada gördüğüyle bir olmayan fotoğraf paylaşımlarının ciddi psikiyatrik rahatsızlık olduğunu, kişileri intihara sürükleyeceğinden bahsetti. 

Müge Anlı'dan 'filtre kullananlar çok çirkin' çıkışı

Yüzünü estetik operasyon geçirmişçesine değiştiren kişilerin kendinden duyduğu memnuniyetsizliğin ciddi psikolojik sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Müge Anlı, bu filtreleri kullanan kimseyi hiç güzel bulmadığını söyleyerek stüdyoyu güldürdü.

Sosyal medyaya uzun süre mesafeli duran, programın 2021 sezonunun başlamasıyla Instagram hesabı açmaya karar veren başarılı sunucu Müge Anlı, son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Diğer meslektaşları ya da ünlüler kadar aktif olmasa da paylaşımlar yapan Müge Anlı'nın özellikle program dışındaki özel hayatından sunduğu kesitler beğeni ve yorum rekor kırıyor.

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