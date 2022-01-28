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DÜNYA

ABD polisi şüpheliyi kurşuna dizdi

Nashville kentinde 9 polis, yaya olarak durduğu otoyolundan çekilmesi için uyardığı silahsız adama ateş açtı. Korkunç anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Sivillere yönelik tutumuyla sık sık tepki çeken ABD polisi, bir kez daha gündeme geldi.

Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki otoyolda araçla seyir halinde olan polis, 37 yaşındaki Landon Eastep'in yol kenarında yürüdüğünü fark etti.

Aracını durdurarak Eastep'in yanına giden polis, ona yoldan çekilmesini söyledi.

Eastep yoldan çekilmeyince polis, olay yerine destek ekip çağırdı.

Diğer polislerin gelmesinin ardından Eastep, otoyolun kenarında durmaya devam etti. Eastep'i ikna etmeye çalışan polisler bir süre sonra silahlarını çıkardı.

9 polis birden ateş etti
Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Eastep'in elini kaldırdığı an 9 polisin ateş açtığı görüldü.

Polislerin üzerine kurşun yağdırdığı Eastep yere yığılırken, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tepki yağdı
Görüntüler tepki çekti Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Nashville Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Eastep'in sol elinde bir maket bıçağı olduğunu, vurulmadan önce otoyolda yürüdüğünü söyledi.

Aaron, polislerin durumu yatıştırmak için yaklaşık yarım saat uğraştığını, ancak Eastep'in sağ cebinden bilinmeyen bir nesneyi aniden çıkarmasıyla 9 polisin Eastep'e ateş ettiğini belirtti.

Nesnenin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Aaron, nesnenin ateşli silah olmadığını vurguladı.

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