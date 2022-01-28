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Ordu'da yaşandı! Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı

ORDU’da, 5 ay önce vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayan kişi kendisini asarak intihar etti.

Olay, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç (62) isimli şahıs, akrabaları tarafından evde kendisini asmış şekilde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

5 ay önce eşi vefat etti
Öte yandan, M.Ç'nin, yaklaşık 5 ay önce kanser hastalığı nedeniyle eşi H.Ç'nin hayatını kaybetmesi sebebiyle kendisini toparlayamadığı, üzüntüsüne dayanamadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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