İBB'nin taksi teklifine 12'inci kez ret Eyüp Aksu'dan zam teklifi

İSTANBUL için 5 bin taksi teklifi UKOME toplantısında görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kente 5 bin ek taksi planı UKOME'de oy çokluğu ile reddedildi. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi sorununa çözümü buldu. "Taksimetre ücretlerine zam yapılırsa yolcu sayısı azalır dedik. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük" diyen Aksu, 2 aldır taksilerle ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME’de 12’inci kez reddedildi. Taksiciler Odası’ndan ‘zam’ savunması geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5.000 yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında 12. kez yeniden görüşüldü. Teklif yine reddedildi.

Yediemin Otoparklarına yüzde 35 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 500 tanesi engelli erişimine özel olmak üzere, toplam 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında reddedildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ocak ayı toplantısında yeni taksi teklifi oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi. Öte yandan, hatalı parktan dolayı Yediemin Otoparklarına çekilen araçların ücreti 130 liradan 175 liraya çıkarılarak yüzde 35 zam yapıldı.

Eyüp Aksu zam istedi

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan görüşmede konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerine zam yapılırsa yolcu sayısı azalır dedik. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük” dedi.

Aksu, “İki aydır bize taksiye ulaşamıyoruz şikayeti gelmedi. Hatta taksicilerin iş yükü arttı. Ben dün bir bilgiye ulaştım, Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli verileri aldım. Buna göre İstanbul’a gelen yüzde 94’u taksi haricindeki turizm yol belgesi taşımalarını tercih etti. Kısacası İstanbul’da taksi artışına ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5.000 yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında 12. kez yeniden görüşüldü. UKOME toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi sorununu çözmenin yolunun taksimetre ücretlerine zam olduğunu iddia etti.

Taksimetreye zam yapılırsa taksi sorunu çözülür!

Eyüp Aksu, 5 bin taksi artışına karşı çıkan Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerine hak edildiği oranında zam yapılırsa yolcu sayısı azalır, vatandaşımız toplu taşımaya yönelir' dedik. Yılın son gülerinde aldığımız yüzde 36'lık zam sonrası işlerimiz ve yolcu sayımız yüzde 25 oranında düştü. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük” dedi.

İki aydır taksilerle ilgili bize şikayet gelmedi

Aksu, “Şu anda İstanbul'da taksiler yüzde 75 oranında çalışıyorlar. İki aydır bize taksiye ulaşamıyoruz şikayeti gelmedi. Hatta taksicilerin iş yükü arttı. Ben dün bir bilgiye ulaştım, Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli verileri aldım. Buna göre İstanbul’a gelen yüzde 94’u taksi haricindeki turizm yol belgesi taşımalarını tercih etti. Kısacası İstanbul’da taksi artışına ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.

İBB’den Aksu'ya itiraz: Taksi sayısından dolayı olabilir mi?

İBB’den Aksu’nun “İstanbul’a gelen yüzde 94’u taksi haricindeki turizm yol belgesi taşımalarını tercih etti” sözlerine “Taksi sayısının yetersiz olmasından dolayı olabilir mi?” itirazı geldi.

İBB’de görüşülen 5 bin yeni taksi teklifi 11 toplantıda reddedilmişti.