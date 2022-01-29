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İstanbul'un göbeğinde Afgan gaspçı dehşeti

İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Afgan gaspçı yakalanırken, gasp edilen gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'da Afgan uyruklu bir gaspçı gece mesaisinden çıkan bir genci gasp etti.

Üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabılarını alan gaspçı, 23 yaşındaki Berkay Köklü'yü öylece bırakıp kayıplara karıştı.

Çıplak ayaklarıyla karlar üzerinde yaklaşık yürüyerek yardım arayan ve sonunda bir taksiciye ulaşan Köklü, hastaneye kaldırıldı. Köklü'nün ayaklarının kesilme durumu olduğu belirtildi.

Afgan gaspçı ise Köklü'nün cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.

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