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Gaziantep'ten korkunç görüntü! Çöken tentenin altında kalan kişi öldü

GAZİANTEP'ten son gelen haber korkunç! Bir binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Emek Mahalle'sinde Ahmet Demirkıran (50), alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu çöken market tentesinin altında kaldı.

Ambulansla önce özel bir hastaneye ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Demirkıran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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