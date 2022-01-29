Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika Ali Yasak ve Kadir Yasak gözaltına alındı

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi 9 kişi daha gözaltına alındı! Firariler Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman yanı sıra diğer 5 kişi de gözaltına alındı. Bu şekilde şu ana kadar toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin son dakika haberlerine göre 9 zanlıdaha yakalandı ve gözaltına alındı! İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıda öldürüldüğü cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına almıştı. Cinayetle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde firarilerin Büyükçekmece'de bir günlük-kiralık evde olduklarına yönelik bilgi edinen emniyet güçleri şafak baskınıyla 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Özel ekip kuruldu! Şafak baskınıyla 9 kişi daha gözaltına alındı: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha yakaladı.