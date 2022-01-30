BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
MEDYA

Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 5 Şubat 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Önder Karaveli'den flaş Şenol Güneş cevabı!
Önder Karaveli'den flaş Şenol Güneş cevabı!
Başkan Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler
Başkan Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'nın açıklamalarına tepki
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'nın açıklamalarına tepki
Gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinin danışmanı oldu
Gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinin danışmanı oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu
Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu
THY'den Murat Ongun açıklaması geldi: İtibar etmeyin
THY'den Murat Ongun açıklaması geldi: İtibar etmeyin
Şırnak Valisi, çocuklarla kar topu oynadı!
Şırnak Valisi, çocuklarla kar topu oynadı!