BIST 1.983
DOLAR 13,51
EURO 15,07
ALTIN 778,25
MEDYA

Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 2 Şubat 2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da ayrıldığı eşinin baltayla saldırdığı kadının el parmakları koptu
Aydın'da ayrıldığı eşinin baltayla saldırdığı kadının el parmakları koptu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Türkiye'deki emekli sayısı belli oldu
Türkiye'deki emekli sayısı belli oldu
Kanada Başbakanı ve ailesi gizli bir yere nakledildi!
Kanada Başbakanı ve ailesi gizli bir yere nakledildi!
Esra Erol'un sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel yakın dostuna destek verdi
Esra Erol'un sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel yakın dostuna destek verdi
Galatasaray'da beklenen Gomis gelişmesi! 1.5 yıllık imza atacak
Galatasaray'da beklenen Gomis gelişmesi! 1.5 yıllık imza atacak
Annesini itti sabah cesediyle karşılaştı!
Annesini itti sabah cesediyle karşılaştı!
Erdoğan'dan tek parti göndermesi: Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız
Erdoğan'dan tek parti göndermesi: Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız
Türkiye 30 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Belediye otobüsüyle yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalıştı!
Belediye otobüsüyle yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalıştı!