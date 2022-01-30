Cumhurbaşkanı Amca deyip Erdoğan'ın elinden bir anda mikrofonu aldı: O adam hain
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın yanına kurdele kesimine çıkan çocuk bir anda mikrofonu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da açılış töreninde sahneye çıkan bir çocuk Cumhurbaşkanı Amca diyerek mikrofonu elinden aldı ve böyle oy istedi:
"Mikrofonu verin. Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı Amcam'ın karşısında kim? O adam hain hain burada adam en iyi adam ona oyunuzu verin."
Bu konuşmanın ardından sahnede gülüşmeler yaşandı. Çocuğun Trabzonspor altyapısında futbol oynadığı öğrenildi. Kurdele kesimine de katılan minik çocuğa oyuncak otomobil hediye edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada paylaşılan görüntüler için şunları söyledi:
"Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!"
CHP Genel Merkezi, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye'nin evlatlarını artık rahat bırakın" ifadelerine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kınadı. Ardından CHP teşkilatlarından tepki mesajları yağmaya başlamıştı.