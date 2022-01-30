Cumhurbaşkanı Amca deyip Erdoğan'ın elinden bir anda mikrofonu aldı: O adam hain

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın yanına kurdele kesimine çıkan çocuk bir anda mikrofonu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da açılış töreninde sahneye çıkan bir çocuk Cumhurbaşkanı Amca diyerek mikrofonu elinden aldı ve böyle oy istedi:

"Mikrofonu verin. Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı Amcam'ın karşısında kim? O adam hain hain burada adam en iyi adam ona oyunuzu verin."

Bu konuşmanın ardından sahnede gülüşmeler yaşandı. Çocuğun Trabzonspor altyapısında futbol oynadığı öğrenildi. Kurdele kesimine de katılan minik çocuğa oyuncak otomobil hediye edildi.