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MEDYA

'Tarafsız mısınız?' sorusuna bakın ne yanıt verdi! İsmail Küçükkaya aldığı teklifi açıkladı: Çuval dolusu para...

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, katıldığı bir programda tarafsız olduğunu söyledi. Küçükkaya programda aldığı teklifi de açıkladı.

Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, En Son Haber’e bir röportaj verdi. “Kendinizi tarafsız bir gazeteci olarak görüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Küçükkaya "Çok güzel bir soru ve çok da tartışılan bir konu. Şimdi gazeteciler bence tarafsız olur. Ben mesela kendimi tarafsız hissediyorum. Fakat bu taraflılık, tarafsızlık meselesi nedir ona bakmamız gerekiyor. Gazetecinin hiçbir güç odağına; iktidara, muhalefete, hiçbir partiye, hiçbir iş dünyasına, hiçbir sivil topluma iliştirilmiş olmaması gerekir. Onlara angaje olmaması gerekir. Zihnini kalemini veya televizyon ekranlarında dilini onlara kiraya vermemesi, onlara satmaması gerekir. Taraflılıktan, tarafsızlıktan anladığım benim budur.” ifadelerini kullandı.

'Başka televizyondan teklif aldınız mı, alırsanız geçer misiniz?' sorusuna ise Küçükkaya "Akşam gazetesinde görev yaparken Sabah'tan da teklif aldım. Serhat Albayrak birkaç kez beni davet edip teklifte bulunmuştu. Fox'tayken başka televizyonlardan da teklif almışlığım vardır. Ama ben şöyle bir insanımdır; Hıncal Uluç söyler ya 'Bana çuval dolusu para verseler ben bulunduğum yerden kolay kolay ayrılmam. Kovarlarsa giderim'." diye konuştu. 

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