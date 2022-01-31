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ATV Yalnız Kurt'ta Fethullah Gülen bombası Fettah Dahhak kimdir Dahhak ne demek?

ATV Yalnız Kurt ilk bölümünde Fethullah Gülen vurgusu sosyal medyada viral oldu. Yalnız Kurt'taki Ferhat Dahhak karakteri ile Fethullah Gülen göndermesi yapılan dizinin FETÖ elebaşını anlatan sahneleri internette defalarca paylaşıldı.

Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı Yalnız Kurt dizisi, ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.  ATV'de ilk bölümüyle ekranlara getirilen Yalnız Kurt dizisi sosyal medyayı 'Fethullah Gülen' göndermesi ile salladı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken diziye ise terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yapılan gönderme damga vurdu.

'Fethullah Gülen' detayı seyircilerin gözünden kaçmadı: Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciler ile buluştu. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı yapımın ilk bölümünde bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı.

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