Kemal Kılıçdaroğlu, 'trol'leri ifşa etti! 'Bu benim sapığım her gün bana 40 kez küfrediyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video ile "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan saat 21.00'de açıklama yapacağını kaydetmişti. Beklenen açıklamayı video olarak yayınladı. Videonun sonuna doğru trollerini ifşa eden Kılıçdaroğlu, bir Twitter hashtag'i de verdi ve hashtag altında dakikalar içerisinde 5 bin tweet atılarak Trend Topic oldu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki açıklamaları şöyle:

- Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatın devam etmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir trol ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Bir imza ile.

- Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunları aktarıyorlar. Yetmiyor para o yüzden sizlere döndüler vergi üstüne vergi zam üstüne zam... Faturayı yine çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla.

- Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk illegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Ama ben bana atanan trolleri tebrik ederim müthiş bir iş çıkarmışlar."

Kılıçdaroğlu rapordan isim verdi

- Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, MOBESE ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halk ise sefalet içerisinde.

- Durun birincisini anlatayım: Nevzat Kanlı diğer namı son laik bükücü. Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam ne tweet atsam nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir bir görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek aslında bu ağlar birbirine geçmiş durumda.

- Nevzat Kanlı bir iç ağ, ona bağlanmış troller var. Onun sinyali bu troller devreye girip, onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4 bin kez küfür etmiş, günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki, Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcılarından biri.

- Gerçi bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını. Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı trol daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları on binleri buluyor bunların.

- Mesela Trakyalı diye bir diğer trol başı. Günde ortalama beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küfür. Bu troller vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guiness Rekorlar Kitabı. Erdoğan sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı. Sonra Servet K. rakamları uzun, diye bir trol başı daha var. Bakın bu trolün de son 3-4 ayda 3 bin 315 tweet yazmış. Evladım sen de harcanıyorsun buralarda.

"Kılavuzları camide dil kopartıyor"

- ‘Sabri Kontek’, ‘Jaba Recep8’, sizleri de biliyorum ve tabii sizin lider ekibinizi de. ‘The Marjinal’, ‘Medya Adamı’, anladınız değil mi beni? Sizleri biliyorum, sizin lider ekibinizi de.

- Bir tanesi demiş ki çok af edersiniz: "Lan Kemal sen sonraki seçimi kazan ben de donla gezeceğim" bak bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım öyle sahte isimlerin arkasına saklanarak kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz.

- Sevgili halkım, bunların işleyişleri çok basit. Trol başları ve yazılımlarıyla bir hashtag açıyorlar. Ve sürülerine talimat veriyorlar saldırın diye. Hepsi fake, hepsi bolt hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağa babalarının dilleri. Kılavuzları camide dil kopartıyor bunlar da dijitalde.

- Sevgili troller, sizlere bir tavsiye: Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın, gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı asıl sözüm sana; çoluğun çocuğun bu algı işlerine bu pisliklerine neden alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün utanmıyor musun!

- Onların başını yakma, otur kendin yaz tweet'lerini. Ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz merak etme. Bu günün hashtag'i de benden olsun sevgili halkım. "SarayınTrolleriİfşaOldu"nun altına yazarsınız, ya da boş verin; etiket falan da yazmayın hadi eyvallah."